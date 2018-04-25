У футболиста сборной Литвы выявлен коронавирус

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

У игрока Национальной мужской сборной Литвы по футболу Доминикаса Бараускаса выявлен коронавирус, сообщила в понедельник вечером Литовская федерация футбола.

«Коронавирусом заболел защитник вильнюсского клуба Riteriai Доминикас Бараускас. Игрок изолирован от команды и не примет участие в ближайшем матче», – говорится в сообщении.

Федерация утверждает, что футболист чувствует себя хорошо, у него нет симптомов, об этом случае информирована UEFA.

Во вторник литовская сборная летит в Эстонию, где в среду планирует провести контрольные соревнования со сборной этой страны. В Эстонии у игроков будут взяты повторные тесты на коронавирус.

11 октября в Лиге UEFA Литовская сборная должна играть со сборной Беларуси, а через три дня – со сборной Албании.