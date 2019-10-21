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Keturiu partiju, formuojanciu valdanciaja koalicija - Lietuvos valstieciu ir aliuju sajungos, partijos "Tvarka ir teisingumas", Lietuvos socialdemokratu darbo partijos ir Lietuvos lenku rinkimu akcijos-krikcioniku eimu sajungos - pirmininkai pasirae ilgiau nei menesi derinta koalicijos sutarti. Vilnius, 2019-07-05
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У Германии может появиться собственный космодром

Фото pixabay.com

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер сообщил, что изучит предложение президента Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) Дитера Кемпфа о необходимости строительства в стране собственного космодрома. Слова главы министерства приводит газета Bild.

Альтмайер заявил, что Германия является мировым лидером в области спутниковых технологий, что позволяет говорить о возможности строительства собственного космодрома. Кроме того, полеты в космос обеспечат создание в ФРГ тысяч рабочих мест: основные положения нового закона о космическом пространстве будут представлены уже в начале 2020 года. 18 октября Альтмайер принял участие в конгрессе BDI по вопросам развития космоса, проходившем в Берлине

Германский астронавт Ульрих Ханс Вальтер пояснил, что в качестве базы для космодрома мог бы использоваться аэродром Нордхольц (Нижняя Саксония) на Северном море. По его словам, для строительных работ на первом этапе потребовалось бы около 50 млн евро. Дитер Кемпф в свою очередь обратил внимание на необходимость увеличить бюджет ФРГ на космические нужды с нынешних 285 млн евро до 700 млн евро — цифры, сопоставимой с той, которая заложена на эти цели во Франции.

В январе стало известно, что национальный закон о космическом пространстве призван максимально способствовать частным инвестициям в аэрокосмические проекты. При этом в законе не будет положений, регулирующих добычу ресурсов в космосе, как того требовали компании аэрокосмической отрасли. Вместо этого в Берлине рассчитывают достичь соответствующих договоренностей на уровне ООН.

NEWSru.com
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