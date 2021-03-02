У главнокомaндующего ВС Литвы В. Рупшиса установлен COVID-19

У главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса подтвержден COVID-19, сообщили во вторник ВС.
Как сообщается, В. Рупшис был в самоизоляции с конца прошлой недели, когда было установлено, что у него был контакт с больным коронавирусом.
В понедельник главком почувствовал симптомы заболевания, поэтому во вторник ему сделали тест.
Сейчас В. Рупшис чувствует себя хорошо.
«Приходится общаться с разными людьми по делу службы, держим безопасную дистанцию, носим средства защиты. Пока что, до этого случая, нам удавалось избежать заражений. Я выздоровею », — сказал В. Рупшис в отчете.
«Другая хорошая новость заключается в том, что одна вакцина, предназначенная для меня, теперь может быть передана кому-то другому», — добавил он.
Сообщается, что главком ВС должен вернуться на службу через 10 дней, если не будет других симптомов.
В настоящее время, в условиях самоизоляции находится еще несколько военных, имеющих близкий контакт с командующим армией. Они также будут проверены на COVID-19.