У главнокомaндующего ВС Литвы В. Рупшиса установлен COVID-19

«Приходится общаться с разными людьми по делу службы, держим безопасную дистанцию, носим средства защиты. Пока что, до этого случая, нам удавалось избежать заражений. Я выздоровею », — сказал В. Рупшис в отчете.

«Другая хорошая новость заключается в том, что одна вакцина, предназначенная для меня, теперь может быть передана кому-то другому», — добавил он.

Сообщается, что главком ВС должен вернуться на службу через 10 дней, если не будет других симптомов.

В настоящее время, в условиях самоизоляции находится еще несколько военных, имеющих близкий контакт с командующим армией. Они также будут проверены на COVID-19.