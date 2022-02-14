У главы погранслужбы Литвы выявлен коронавирус

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Командующий Службой охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас заболел COVID-19, после проведенного в пятницу теста, ответ которого оказался положительным, он работает удаленно.

«Я чувствую себя хорошо, у меня рабочее настроение, поэтому временно изолировался, но выполняю все необходимые дела. Более того, у меня прекрасная команда коллег, на которую я могу полностью положиться», – заявил Любаевас, ощущающий симптомы простуды.

Он привит от COVID-19 по полной схеме и получил бустерную дозу.

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