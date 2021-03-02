У Гольфстрима заканчиваются силы

Теперь же ученые объединили так называемые прокси-данные, которые можно назвать природными свидетелями прошлого, отмечает Der Spiegel.

«Мы использовали комбинацию из трех различных типов данных, чтобы получить информацию об океанических течениях: изменения температуры в Атлантическом океане, распределение водных масс и размер фракций грунта, при этом отдельные архивы восходят к периоду от 100 до примерно 1600 лет назад», — говорит Левке Цезарь из Ирландского национального университета в Мейнуте, работающая в качестве приглашенного ученого в PIK.

Комбинация данных показала, что «после долгого и относительно стабильного периода примерно с 1850 года наблюдалось начальное ослабление с более заметным спадом начиная с середины XX века», пишет издание.

Возможны опасные последствия для обеих сторон Атлантического океана

Ослабление Гольфстрима влияет на обе стороны Атлантического океана, поясняет Цезарь: «Движущееся на север поверхностное течение AMOC приводит к отклонению водных масс вправо, в сторону от восточного побережья США». Это связано с вращением Земли, в результате которого движущиеся объекты смещаются, например, течения в Северном полушарии смещаются вправо, в Южном полушарии — влево. Если течение замедляется, этот эффект ослабляется и у восточного побережья США может скапливаться больше воды. Это может приводить к более интенсивному повышению уровня моря, говорится в статье.

В Европе замедление AMOC в свою очередь может вызвать учащение экстремальных погодных явлений и, например, усилить снежные бури над Атлантикой. В других исследованиях в качестве возможных последствий называются также аномально жаркая погода и усиление засухи летом. Однако, как говорят эксперты, конкретные последствия замедления AMOC пока являются предметом текущих исследований.

«Если мы и в будущем будем форсировать глобальное потепление, система Гольфстрима продолжит ослабевать — согласно последнему поколению климатических моделей, к 2100 году она ослабнет на 34-45%, — говорит Рамшторф. — В результате мы окажемся в опасной близости к критической точке, когда течение станет нестабильным».