У Каунасского аэропорта можно пройти тест на COVID-19

В Каунасском аэропорту мобильные строения пункта тестирования оборудованы рядом с пассажирским терминалом, в хорошо обозначенном и видном месте.

«Мы знаем, что безопасные авиапутешествия в летний сезон, который начался, будут набирать обороты, постепенно будет расти пассажиропоток, поэтому хотим предоставить лучшие условия для тестирования пассажиров. С 1 апреля мы не будем взимать плату за выдачу сертификата теста, также сделаем одинаковыми цены во всей Литве, чтобы путешественники смогли сдать пробу в любом процедурном кабинете нашей лаборатории и, если для поездки в страну необходим оригинал – просто взять подтвержденный сертификат рядом с аэропортом. Цена за исследование PGR и выдачу ответа с сертификатом до этой осени будет составлять 75 евро», — говорит директор «Rezus.lt», президент ассоциации учреждений диагностики и лечения Дайва Казлаускене /Daiva Kazlauskienė/.

Аэропорты Литвы напоминают, что с применением порядка проверки дополнительных документов и справок о здоровье, процессы в аэропортах могут длиться дольше нежели перед пандемией. Пассажиров просят оценить, сколько потребуется времени для проведения теста и получения результата, тогда добавить планируемое время исследования к обычным рекомендациям касательно времени прибытия. В аэропорт рекомендуется приезжать, когда до рейса остается более 2 часов.

Также всем пассажирам рекомендуется поинтересоваться о новейших требованиях для прибывающих в определенные страны. Советуется проверить источники информации официальных институций другой страны, если есть необходимость – поговорить с представителями авиакомпании, у которой куплен билет.

Аэропорты Литвы также создали и постоянно обновляют общую информационную страницу для путешественников, на которой представлена информация о нынешних и планируемых направлениях, также о действующих требованиях с ссылками на источники: https://www.kaunas-airport.lt/kryptys-is-lietuvos-oro-uostu