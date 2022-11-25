У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения войны в Украине, говорит Науседа 

По его словам, нынешние санкции не дают желаемого результата, поэтому Европа должна пересмотреть и оценить влияние санкций а при необходимости — изменить курс санкций.

«Достаточно ли они навредили российской экономике? Это самый важный вопрос», — сказал президент Литвы.

«Позиция Литвы такова, что мы должны добавить в санкционный список больше лиц и учреждений, военную промышленность. Мы также должны говорить о «десвифтизации» других российских коммерческих банков, особенно «Газпромбанка», — сказал Науседа, перечисляя предложения Литвы по новому пакету санкций против Москвы.

Президент также отметил, что целью является включение в санкционный список судей Конституционного суда России, государственной энергетической корпорации этой страны «Росатом».

Он подчеркнул, что Беларусь «также должна ощутить на себе последствия своего участия в войне».

Поскольку Москва продолжает свое вторжение в Украину, ЕС сейчас готовит новый, девятый пакет санкций против России.



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