У Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения войны в Украине, говорит Науседа 

Запад должен стремиться к тому, чтобы у Кремля не осталось ресурсов для продолжения войны в Украине, считает президент Гитанас Науседа.
«Страны, веками жившие по соседству с Россией, как никто другой знают, что агрессора нельзя остановить уступками, нужно продолжать применять санкции: у Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны», — сказал Науседа в пятницу в Каунасе на пресс-конференции с главами Латвии, Польши и Румынии.
По его словам, нынешние санкции не дают желаемого результата, поэтому Европа должна пересмотреть и оценить влияние санкций а при необходимости — изменить курс санкций.
«Достаточно ли они навредили российской экономике? Это самый важный вопрос», — сказал президент Литвы.
«Позиция Литвы такова, что мы должны добавить в санкционный список больше лиц и учреждений, военную промышленность. Мы также должны говорить о «десвифтизации» других российских коммерческих банков, особенно «Газпромбанка», — сказал Науседа, перечисляя предложения Литвы по новому пакету санкций против Москвы.
Президент также отметил, что целью является включение в санкционный список судей Конституционного суда России, государственной энергетической корпорации этой страны «Росатом».
Он подчеркнул, что Беларусь «также должна ощутить на себе последствия своего участия в войне».
Поскольку Москва продолжает свое вторжение в Украину, ЕС сейчас готовит новый, девятый пакет санкций против России.
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