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У КС Литвы спрашивают, как суды должны реагировать на решения комитета ООН

  • Фото pixabay.com

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) просит Конституционный суд (КС) разъяснить, должны ли быть решения Комитета по правам человека ООН основанием для пересмотра дел в Литве.

Эти вопросы возникли у ГАЛС при рассмотрении жалобы бывшего высокопоставленного сотрудника правоохраны Гинтараса Ягминаса.

Комитет ООН в прошлом году объявил, что литовские ведомства нарушили его права, когда уволили на том основании, что он утратил право работать с засекреченной информацией в связи с проводившейся в его отношении оперативной слежкой при расследовании вероятной контрабанды.

Комитет утверждал, что предусматривающий такой порядок закон не обеспечивает защиту от вероятных злоупотреблений и позволяет «самоуправно начинать слежку за должностными лицами и необоснованно увольнять их с должности».

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Комитет также объявил, что Литва обязана принять надлежащие меры, чтобы Г. Ягминасу «была выплачена надлежащая компенсация в связи с допущенными нарушениями».

После продолжавшихся несколько лет тяжб ГАСЛ в 2010 году объявил, что Г. Ягминас в 2006 году был уволен с госслужбы обоснованно.

ГАСЛ полагает, что нынешний порядок, не позволяющие возобновлять дело из-за решения комитета ООН, может противоречить Конституции.

Коллегия трех судей обратилась в КС в декабре. КС пока не принял решение, принять ли жалобу к рассмотрению.

Комитет по правам человека ООН осуществляет контроль, соблюдают ли государства Международный пакт о гражданских и политических правах.

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