У КС Литвы спрашивают, как суды должны реагировать на решения комитета ООН

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Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) просит Конституционный суд (КС) разъяснить, должны ли быть решения Комитета по правам человека ООН основанием для пересмотра дел в Литве.

Эти вопросы возникли у ГАЛС при рассмотрении жалобы бывшего высокопоставленного сотрудника правоохраны Гинтараса Ягминаса.

Комитет ООН в прошлом году объявил, что литовские ведомства нарушили его права, когда уволили на том основании, что он утратил право работать с засекреченной информацией в связи с проводившейся в его отношении оперативной слежкой при расследовании вероятной контрабанды.

Комитет утверждал, что предусматривающий такой порядок закон не обеспечивает защиту от вероятных злоупотреблений и позволяет «самоуправно начинать слежку за должностными лицами и необоснованно увольнять их с должности».