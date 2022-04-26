У Литвы еще есть оружие, которое она может выделить Украине — Рупшис

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

У Литвы еще есть оружие, которое она могла бы выделить Украине, переживающей агрессию России, заявил командующий вооруженными силами (ВС) Литвы Вальдемарас Рупшис.

«Мы рассматриваем возможные варианты. Они все еще есть, мы еще ведем переговоры с ключевыми союзниками о том, какие линии снабжения могли бы быть, если мы их отдадим. В конце концов, мы консультируемся с украинской стороной о том, что им нужно», — заявил во вторник журналистам в Клайпеде генерал-лейтенант.

По словам главкома ВС, украинцам нужно дать такую ​​технику, которую можно будет эффективно использовать.

Однако он также подчеркнул, что поддержка Литвы включает в себя не только поставку вооружений, но и обучение.

«Мы готовы и дальше оказывать столь необходимую поддержку украинской армии посредством обучения», — сказал Рупшис.

До сих пор Вильнюс передал Киеву ракетные комплексы Stinger, другое противотанковое, зенитное вооружение и боеприпасы.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а восстановительная стоимость может быть в 5–10 раз выше.

Литва также обучила украинских военных обращению с американскими противотанковыми средствами.

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