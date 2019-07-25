У Литвы в Лиге Европы одна ничья на троих

Фото BFL/Ирмантаса Гелюнаса

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Неудачно провели стартовые матчи в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА литовские команды, поставив себя в трудное положение перед ответными играми. Проиграли оба «Жальгириса», и только вильнюсский «Ритеряй» довольствовался ничьей.

Вильнюсский «Жальгирис» гостил у венгерского «Гонведа», и поначалу вице-чемпион Литвы выглядел, по крайней мере, не хуже противника. Так, Ливиу Антал дважды оказывался на ударной позиции, имелись и другие неплохие возможности для взятия ворот в первом тайме, однако по факту он был проигран: на 32-й минуте оборона литовской команды не уследила в штрафной за Бенце Золтаном Сабо — 0:1.

Потом случилось недопонимание на 55-й минуте в своей штрафной, и «Гонвед» увеличил отрыв. После единоборства у боковой линии мяч ушел за пределы поля от игрока венгерской команды, но судья показал, что аут должны бросать хозяева. Сделал это Камбер, который послал мяч настолько далеко, что тот прилетел в штрафную «Жальгириса», где Давид Н’Гог в падении головой переправил его в сетку, опередив на мгновение Марко Томича, — 2:0.

В середине тайма на «Жальгирис» обрушилась новая напасть: Саулюс Миколюнас проиграл единоборство в штрафной зоне сопернику, и арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Даниэль Газдаг — 3:0. При этом сам капитан «Жальгириса» получил травму и попросил замену.

Чтобы как-то сократить отставание перед ответной игрой, литовская команда была вынуждена рисковать и идти вперед, иногда пропуская опасные контрвыпады хозяев. Один из них на 88-й минуте завершился назначением еще одного 11-метрового в ворота «Жальгириса». К счастью, Мартин Берковец угадал направление удара и дал шанс команде, которая им в итоге воспользовалась на второй добавленной арбитром минуте. Вышедший на замену 19-летний Каролис Узела оказался самым расторопным при подаче углового и сделал счет 1:3.

В итоге вильнюсский «Жальгирис» все-таки проиграл, но не 0:4, как это могло бы быть. Согласитесь, 1:3 оставляет надежды на то, что дома команда Марека Зуба сумеет еще отыграться.

Проиграл и дебютант еврокубков — каунасский «Жальгирис». Эта игра прошла в Мариямполе, и номинальные хозяева по всем статьям уступили кипрскому «Аполлону» — 0:2. Первый гол клуб из Каунаса пропустил еще на 14-й минуте, а второй в концовке игры с пенальти. Отыграться через неделю в Лимасоле для команды Миндаугаса Чяпаса представляется архисложной задачей.

Не лучшим образом провел первый матч в Лиге Европы и вильнюсский «Ритеряй». Команда принимала дома фарерский «Клаксвик». В дебюте второго тайма литовскому клубу удалось открыть счет (это сделал Вальдемар Боровский), однако спустя десять минут Якуп Андеансен сравнял счет, который уже не изменился до финального свистка — 1:1.

Футболистам «Ритеряй» в этом матче явно не хватало точности при завершении атак. Такой показатель, как один удар в створ ворот за 90 минут игры, говорит о многом и показывает, где команде из Вильнюса надо улучшать игру. Будем надеяться, что в гостях подопечные Аурелиюса Скарбалюса сыграют лучше, но для начала надо обязательно забить на чужом поле.

Подготовлено по сообщениям СМИ