У мемориала в Панеряй отдана дань памяти жертвам Холокоста

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В четверг, в День памяти Холокоста и героизма, у мемориала в Панеряй (что в Вильнюсе) состоялась символическая акция в память о жертвах Холокоста.

В церемонии, которую организовало посольство Израиля, приняли участие председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, а также послы Израиля, США и Германии, члены Еврейской общины Литвы, пережившие Холокост люди.

При соблюдении всех карантинных требований они возложили на месте массовых убийств цветы и положили камни согласно еврейской традиции. Кантор произнес заупокойную молитву — Кадиш.

Г. Ландсбергис сказал, что во время Холокоста была уничтожена огромная культурная прослойка Литвы, однако главное — это каждая утраченная жизнь, поэтому память нужно хранить и передавать будущим поколениям.

«Это предупреждение для нас всех, что агрессивную политику насилия, взаимную рознь нельзя допускать и сегодня, чтобы эта трагедия никогда больше не повторилась. Этому нам следует постоянно учить наше общество, просвещать его, особенно молодое поколение, а также не бояться смело и открыто говорить о своей горькой истории», — сказал Г. Ландсбергис для пресс-релиза МИД.

День памяти Холокоста и героизма, говорится в сообщении министерства, отмечается с 1953 года, чтобы знакомить общество с историей Холокоста, бороться с антисемитизмом и гарантировать, чтобы такая трагедия никогда больше не повторилась.

В этом году исполняется 80 лет с начала Холокоста в Литве: во время Второй мировой войны погибло 90% евреев из более 200 тыс. евреев, проживавших в Литве.

Оккупировавшие Литву немцы в 1941 году выбрали местом массового уничтожения недостроенную топливную базу в лесу рядом с железнодорожной станцией Панеряй. Массовые расстрелы евреев начались в середине июля 1941 года.

Подсчитано, что в 1941–1944 годах в Паняряй было убито более 100 тыс. человек, количество погибших здесь евреев может достигать около 70 тысяч. Прочие жертвы — военные местных литовских военных подразделений, цыгане, участники польского движения сопротивления, коммунисты, советские военнопленные.

В данный момент в Литве проживают около 3 тыс. евреев. В годы Второй мировой войны было спасено около 8 тыс. литовских евреев, еще почти столько же осталось в живых, поскольку они успели покинуть Литву.

Израильский центр исследований Холокоста Yad Vashem за спасение евреев признал Праведниками народов мира около 900 литовцев.