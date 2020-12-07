У младшеклассников — каникулы со следующей недели, старшеклассники со среды — на удаленку

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В Литве у учеников начальных классов со следующей недели начинаются каникулы, а старшеклассники со среды полностью переходят на удаленное обучение.

Таккое решение в понедельник принял временный кабмин, чтобы препятствовать распространению коронавируса, не замедляющемуся несмотря на введенный ранее карантин.

Каникулы у младшеклассников начнутся 14 декабря и продолжатся до 3 января следующего года.