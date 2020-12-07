У младшеклассников — каникулы со следующей недели, старшеклассники со среды — на удаленку

В Литве у учеников начальных классов со следующей недели начинаются каникулы, а старшеклассники со среды полностью переходят на удаленное обучение.
Таккое решение в понедельник принял временный кабмин, чтобы препятствовать распространению коронавируса, не замедляющемуся несмотря на введенный ранее карантин.
Каникулы у младшеклассников начнутся 14 декабря и продолжатся до 3 января следующего года.
Дошкольное и начальное обучение будет проходить очно, но услуги дошкольного обучения предлагается предоставлять родителям, у которых нет возможности работать удаленно.
Обучение в школах по основной и среднеобразовательной программам будет проходить удаленно, за исключением спецшкол и учеников, обучающихся в специальных классах общеобразовательных школ.
Неформальное просвещение детей осуществляется удаленным способом или останавливается, как и неформальное обучение взрослых, за исключением практических занятий по управлению воздушными, морскими и автодорожными транспортными средствами, а также сертификации уровня знаний иностранного языка при поступлении в высшие школы.
Срок действия карантина продлевается до 24 часов 31 декабря, постановление вступает в силу со среды.