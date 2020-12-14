У младших школьников на неделю раньше начинаются зимние каникулы

В воскресенье уже новое правительство приняло решение, что младшие школьники после каникул в школы не вернутся, а до 31 января будут обучаться дистанционно.

Дошкольные учреждения будут работать, но родителям рекомендуется оставлять детей дома, если у них есть такая возможность.