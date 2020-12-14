У младших школьников на неделю раньше начинаются зимние каникулы

У учеников младших классов в литовских школах с понедельника на неделю раньше начинаются зимние каникулы.
Такое решение было принято предыдущим правительством Литвы в целях борьбы с распространением коронавируса.
Каникулы будут продолжаться до 3 января.
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В воскресенье уже новое правительство приняло решение, что младшие школьники после каникул в школы не вернутся, а до 31 января будут обучаться дистанционно.
Дошкольные учреждения будут работать, но родителям рекомендуется оставлять детей дома, если у них есть такая возможность.