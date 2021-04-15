У мусульман мира начался месяц Рамадан

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В мире у мусульман начался священный месяц Рамадан, во время которого положено соблюдать строгий пост. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Рамадан является девятым месяцем исламского календаря. Дата Рамадана определяется по лунному календарю, и длится он 30 дней. В 2021 году пост продлится до 12 мая.

Во время Рамадана проходит традиционное малое паломничество в Мекку. Саудовская Аравия в этом году разрешила впускать в страну только вакцинированных паломников или тех, кто болел коронавирусом и может подтвердить наличие антител.