«У нас нет права уставать»: несколько десятков человек митинговали против войны в Украине

Несколько десятков человек собрались в Вильнюсе, на Кафедральной площади, на митинг против развязанной Россией войны в Украине.
Такие митинги запланировано проводить на этом месте каждый понедельник.
«Когда украинцы видят людей, собирающихся в разных странах, они чувствуют ту поддержку, которая очень важна. Слово необычайно сильно», — сказал Аркадий Винокур, актер и публицист, инициировавший эту кампанию.
По его словам, западные страны «не имеют права уставать», потому что Украина «истекает кровью в прямом смысле этого слова».
«Говорить об усталости было бы постыдно», — сказал актер.
По словам Винокура, митинги по понедельникам проходили в Стокгольме в 1990-1991 годах, когда тысячи шведов поддерживали освобождение стран Балтии от оккупации.
«Мы знаем цену свободы, мы ее не забыли, мы знаем, что за нее надо платить: крепким духом и, если надо, жизнью», — сказал организатор акции.
На Кафедральной площади собрались люди с историческими флагами Украины и Беларуси.
В мероприятии также принял участие министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он назвал Украину «европейским щитом».
«И этому щиту нужен меч: требуются вооружения, нужна поддержка, нужна моральная поддержка нашего народа», — сказал политик.
По словам министра, в настоящее время в Европе наблюдается «процесс прозрения».
«Мы видим изменение отношения стран, больших стран (к России — BNS). (…) Меняется лексика, меняются политики, меняются их решения. Еще три недели назад мы не говорили о поставках тяжелых вооружений в Украину, сейчас говорим об этом», — сказал Анушаускас.
Посол Украины в Литве Петр Бешта поблагодарил Литву за поддержку. По его словам, отношения между Вильнюсом и Киевом образцовые.
«Если бы все страны были как Литва, не было бы войны. У России не было бы возможности влиять на Европу через энергию, дезинформацию, коррупцию, Европа была бы сильной, способной противостоять любому сопротивлению», — сказал дипломат.
Когда в конце февраля Россия вторглась в Украину, Запад ввел санкции против Кремля и начал поставлять Киеву оружие и гуманитарную помощь.
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