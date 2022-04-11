«У нас нет права уставать»: несколько десятков человек митинговали против войны в Украине

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Несколько десятков человек собрались в Вильнюсе, на Кафедральной площади, на митинг против развязанной Россией войны в Украине.

Такие митинги запланировано проводить на этом месте каждый понедельник.

«Когда украинцы видят людей, собирающихся в разных странах, они чувствуют ту поддержку, которая очень важна. Слово необычайно сильно», — сказал Аркадий Винокур, актер и публицист, инициировавший эту кампанию.

По его словам, западные страны «не имеют права уставать», потому что Украина «истекает кровью в прямом смысле этого слова».

«Говорить об усталости было бы постыдно», — сказал актер.

По словам Винокура, митинги по понедельникам проходили в Стокгольме в 1990-1991 годах, когда тысячи шведов поддерживали освобождение стран Балтии от оккупации.

«Мы знаем цену свободы, мы ее не забыли, мы знаем, что за нее надо платить: крепким духом и, если надо, жизнью», — сказал организатор акции.

На Кафедральной площади собрались люди с историческими флагами Украины и Беларуси.

В мероприятии также принял участие министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он назвал Украину «европейским щитом».

Arvydas Anušauskas/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

«И этому щиту нужен меч: требуются вооружения, нужна поддержка, нужна моральная поддержка нашего народа», — сказал политик.

По словам министра, в настоящее время в Европе наблюдается «процесс прозрения».

«Мы видим изменение отношения стран, больших стран (к России — BNS). (…) Меняется лексика, меняются политики, меняются их решения. Еще три недели назад мы не говорили о поставках тяжелых вооружений в Украину, сейчас говорим об этом», — сказал Анушаускас.

Посол Украины в Литве Петр Бешта поблагодарил Литву за поддержку. По его словам, отношения между Вильнюсом и Киевом образцовые.

Petro Bešta/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

«Если бы все страны были как Литва, не было бы войны. У России не было бы возможности влиять на Европу через энергию, дезинформацию, коррупцию, Европа была бы сильной, способной противостоять любому сопротивлению», — сказал дипломат.

Когда в конце февраля Россия вторглась в Украину, Запад ввел санкции против Кремля и начал поставлять Киеву оружие и гуманитарную помощь.

Petro Bešta, Emanuelis Zingeris, Dovilė Šakalienė/ Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

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