У НАТО заканчиваются запасы оружия — Столтенберг

Он отметил, что Альянс в настоящее время исчерпал большую часть собственных запасов оружия и боеприпасов. Поэтому ему необходимо работать с промышленностью, чтобы нарастить производство и продолжить поддержку Украины.

Страны Альянса должны быть готовы заплатить определенную цену, чтобы укрепить обороноспособность Украины – это могут быть более высокие цены на энергоносители и другие экономические последствия, однако Украина «платит» за это значительно большую цену, добавил Столтенберг.

«Мы должны помнить: цена, которую мы платим, измеряется деньгами, а цена, которую платит Украина, измеряется жизнями, кровью — каждый день, и мы обязаны их поддерживать», — резюмировал он.

Отметим, Столтенберг ранее заявил, что союзники по НАТО предстают перед критическим моментом для всей системы европейской безопасности. Он отметил, что в этих условиях было бы опасно недооценивать армию РФ.

Напомним, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, итоговый результат полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, станет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере мировой безопасности в XXI веке.