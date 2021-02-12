У павшего в Кедайняй лебедя был птичий грипп – Ветеринарная служба

У найденного в Кедайняй павшего лебедя был обнаружен птичий грипп высокой патогенности, сообщила в пятницу Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).
О павшем лебеде в ветеринарную службу сообщила жительница Кедайняй, которая нашла птицу рядом с пешеходным мостом в центре города.
Служба сообщила, что специалисты предприняли все необходимые меры, чтобы вирус не распространялся дальше, так как птичий грипп — это особо заразная острая вирусная болезнь диких и домашних животных. Основные носители и распространители данного вируса — дикие мигрирующие водоплавающие птицы.
В настоящее время территория, где был найдет заболевший лебедь, отмечена специальными знаками.
Ветеринары просят сообщать в службу об обнаруженных павших диких животных.
Ветеринары отмечают, что из-за холодов дикие птицы могут искать пропитания в местах, где содержатся домашние птицы, что увеличивает риска заражения.
Ветеринарная служба напоминает, что корм домашних птиц важно держать в недоступных для диких птиц местах. Также нельзя поить домашних птиц из открытых водных источников, их следует держать в закрытый или огороженных помещениях, защищенных от контактов в дикими мигрирующими птицами.