У павшего в Кедайняй лебедя был птичий грипп – Ветеринарная служба

Служба сообщила, что специалисты предприняли все необходимые меры, чтобы вирус не распространялся дальше, так как птичий грипп — это особо заразная острая вирусная болезнь диких и домашних животных. Основные носители и распространители данного вируса — дикие мигрирующие водоплавающие птицы.

В настоящее время территория, где был найдет заболевший лебедь, отмечена специальными знаками.