У подножья Горы Гядиминаса в Вильнюсе найдена неизвестная башня Нижнего замка

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuotrauka

У подножья горы Гядиминаса в Вильнюсе найдена последняя неизвестная башня Вильнюсского Нижнего замка – методом электронной томографии было локализовано место башни.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuotrauka

«Было известно, что она где-то есть, целью было установить место», – сказал во вторник журналистам координатор научных исследований Дирекции Вильнюсского государственного культурного замкового заповедника Станисловас Паткаускас.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuotrauka

Основание башни находится под землей в Сквере Пилю – между памятником Великому князю Литвы Гядиминасу и бывшим кафе.

По словам С. Патаускаса, в ближайшее время археологические раскопки проводиться не будут.

«В этот сезон археологических раскопок не будет по причине нехватки средств», – сказал представитель дирекции.

Он сказал, что трудно определить дату строительства башни, однако впервые в письменных источниках она упоминается в XVI веке.

Глава компании Geobaltic, которая провела электронную томографию, Дайнюс Михелявичюс отметил, что размеры башни могут составлять 11×8 метров.

«В результатах исследования была обнаружена аномалия, и составляет около 11 метров по длинной оси, восемь метров по короткой. Возможно, это может соответствовать контуру искомой башни», – добавил он, пояснив, что останки башни могут находиться на глубине полутора-двух метров, но пока не ясно, какова могла бы быть ее высота.

В 2019-2020 годах была обнаружена Восточная башня Нижнего замка, эти башни должна была соединять оборонная стена, ее останки также могли сохраниться в земле.