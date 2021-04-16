У Польши были основания выслать российских дипломатов — И. Шимоните

В связи с тем, что Польша выслала трех российских дипломатов литовский премьер Ингрида Шимоните заявила, что у соседки Литвы были для этого основания.

«Я думаю, что Польша приняла решение, имея определенные основания, поскольку обычно решения без оснований не принимаются», – заявила премьер в пятницу на пресс-конференции в Швенченском районе.

Она также сказала, что у нее еще не было возможности обсудить эту ситуацию с другими членами правительства.

В четверг Польша заявила, что высылает трех российских дипломатов по причине «враждебных» по мнению Варшавы действий Москвы, несколько ранее, в четверг, на подобный шаг пошли и США, объявившие о высылке 10 российских дипломатов.

В сообщении МИД Польши выражается «полная солидарность» с действиями Вашингтона. По информации министерства, основанием для этого решения были «нарушения дипломатического статуса со стороны этих лиц и действия, которые вредят Польской Республике».

Реагировавший на это председатель Комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что это в решении Польши «не было никаких реальных оснований» и пообещал ответные шаги Москвы.