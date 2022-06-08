У посольства Беларуси – пикет профсоюзов

«Это международная кампания, инициированная Международной конфедерацией профсоюзов», — говорится в сообщении.

19 апреля были арестованы лидеры Белорусского профсоюзного конгресса, в том числе президент Александр Ярошук, вице-президент Сергей Антусевич, председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов, председатель Белорусского свободного профсоюза Николай Шарах и другие.

Максим Позняков, председатель Белорусского независимого профсоюза горняков и химиков, был арестован 13 мая.

Некоторые из них до сих пор находятся под стражей, судьба других неизвестна, лишь единицы освобождены.

Как говорится в сообщении литовской конфедерации, в штабах профсоюзов и домах их лидеров в Минске были изъяты даже персональные компьютеры, банковские карты, документы, удостоверяющие личность, сим-карты иностранных операторов мобильной связи и профсоюзная атрибутика.

«Считается, что белорусские силовики предприняли действия после того, как независимые профсоюзы раскритиковали действия Александра Лукашенко и Владимира Путина в Украине», — говорится в сообщении.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

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