У премьера одно ожидание по поводу выборов – как можно большая явка

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что у него единственное ожидание по поводу второго тура парламентских выборов – как можно большая активность избирателей, а будущую коалицию, по его словам, определят голоса людей.
«Единственное ожидание – что бы как можно больше людей пришли. Досрочное голосование достаточно активное, безопасное. Точно также я хочу пригласить всех прийти голосовать в воскресенье, чем большей людей придут, тем лучше будет представлено наше общество в сейме», – сказал в четверг С. Сквярнялис, голосовавший в Самоуправлении Вильнюсского района.
«Люди решат, и увидим, что здесь гадать», – так премьер ответил на вопрос о том, кто будет формировать правящую коалицию после выборов.
С.Сквярнялис голосовал в столичном округе Неменчине, где во втором туре встретились представитель Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, глава МВД Рита Тамашунене и представитель оппозиционных консерваторов Юстас Джюгялис.
Премьер сказал, что ему не трубно было определиться со своим голосом: «Мне не было трудно решить, я думаю, что основное ожидание, чтобы слышал людей, чтобы не было властного подхода, что часто встречается, особенно со стороны государственных ведомств».
С. Сквярнялис и его супруга ранее агитировали голосовать за Р. Тамашунене.
Второй тур парламентских выборов в Литве состоится в предстоящие воскресенье. Четверг — последний день досрочного голосования.
В четверг в Литве завершается досрочное голосование во втором туре парламентских выборов.
Сегодня также последний день для голосования по принципу drive-in или на мобильных пунктах для голосования, предназначенных для избирателей, находящихся в изоляции.
Во втором туре избираются 68 парламентариев в одномандатных округах, три парламентария уже избраны в 1-м туре. Еще 70 политиков прошли в сейм по партийным спискам.
Досрочно голосовать можно с 7 часов утра до 20 часов вчера.
Второй тур выборов состоится 25 октября.