У премьера одно ожидание по поводу выборов – как можно большая явка

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что у него единственное ожидание по поводу второго тура парламентских выборов – как можно большая активность избирателей, а будущую коалицию, по его словам, определят голоса людей.

«Единственное ожидание – что бы как можно больше людей пришли. Досрочное голосование достаточно активное, безопасное. Точно также я хочу пригласить всех прийти голосовать в воскресенье, чем большей людей придут, тем лучше будет представлено наше общество в сейме», – сказал в четверг С. Сквярнялис, голосовавший в Самоуправлении Вильнюсского района.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

«Люди решат, и увидим, что здесь гадать», – так премьер ответил на вопрос о том, кто будет формировать правящую коалицию после выборов.