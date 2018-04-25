У премьера Сквярнялиса лимфома первой стадии, он надеется выздороветь

Фото BFL/Каролиса Каволелиса

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В среду литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что у него обнаружена лимфома – гематологический рак лимфатической системы первой стадии,но он надеется выздороветь после речения в сентябре и октябре.

«Это лимфома, первая стадия, она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия», – сказал премьер журналистам в правительстве.

«Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно», – добавил он.

С. Сквярнилис отметил, что проблемы в лимфатической системе были обнаружены после проверки здоровья в мае этого года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящих «аграриев».

«К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз», – сказал премьер.

Один из руководителей страны подтвердил, что в сентябре и октябре циклы лечения должны завершиться, после чего врачи надеются на полное выздоровление.

«Надеюсь и я», – сказал С. Сквярнялис.

Президент Гитанас Науседа предоставил С. Сквярнялису возможность при необходимости отсутствовать на работе до 4 октября.

Согласно декрету главы государства, премьера в этот период будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Премьер сказал, что ощущает себя трудоспособным, однако придется не быть на работе в связи с медицинскими процедурами, после которых С. Сквярнялису рекомендовано не находиться вблизи людей в связи с опасностью инфекции.

«Это единственное препятствие, которое может осложнить определенное общение, все прочее: заседания проходят, проходят встречи, запланированы иностранные гости», – сказал С. Сквярнялис.

«Пока я точно могу сказать, что ничего не чувствую, чтобы что-то изменилось в трудоспособности», – добавил он.

На этой неделе премьер отсутствовал на работе в понедельник и вторник.

Он также сообщил, что ежегодно лимфома выявляется у нескольких тысяч жителей Литвы, и призвал людей проверять здоровье.

«Я могу быть хорошим примером – проверяйтесь, хотя и чувствуете себя хорошо. Я всегда чувствовал себя прекрасно, и сейчас чувствую прекрасно, и перед операцией чувствовал себя прекрасно», – сказал премьер.

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