У премьера Сквярнялиса лимфома первой стадии, он надеется выздороветь

В среду литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что у него обнаружена лимфома – гематологический рак лимфатической системы первой стадии,но он надеется выздороветь после речения в сентябре и октябре.
«Это лимфома, первая стадия, она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия», – сказал премьер журналистам в правительстве.
«Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно», – добавил он.
С. Сквярнилис отметил, что проблемы в лимфатической системе были обнаружены после проверки здоровья в мае этого года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящих «аграриев».
«К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз», – сказал премьер.
Один из руководителей страны подтвердил, что в сентябре и октябре циклы лечения должны завершиться, после чего врачи надеются на полное выздоровление.
«Надеюсь и я», – сказал С. Сквярнялис.
Президент Гитанас Науседа предоставил С. Сквярнялису возможность при необходимости отсутствовать на работе до 4 октября.
Согласно декрету главы государства, премьера в этот период будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Премьер сказал, что ощущает себя трудоспособным, однако придется не быть на работе в связи с медицинскими процедурами, после которых С. Сквярнялису рекомендовано не находиться вблизи людей в связи с опасностью инфекции.
«Это единственное препятствие, которое может осложнить определенное общение, все прочее: заседания проходят, проходят встречи, запланированы иностранные гости», – сказал С. Сквярнялис.
«Пока я точно могу сказать, что ничего не чувствую, чтобы что-то изменилось в трудоспособности», – добавил он.
На этой неделе премьер отсутствовал на работе в понедельник и вторник.
Он также сообщил, что ежегодно лимфома выявляется у нескольких тысяч жителей Литвы, и призвал людей проверять здоровье.
BNS
«Я могу быть хорошим примером – проверяйтесь, хотя и чувствуете себя хорошо. Я всегда чувствовал себя прекрасно, и сейчас чувствую прекрасно, и перед операцией чувствовал себя прекрасно», – сказал премьер.
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