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У президента Литвы удален полип в кишечнике, самочувствие прекрасное

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

В конце минувшей неделе в вильнюсской Клинике «Сантарос» у президента Литвы Гитанаса Науседы был удален полип кишечника, в данный момент глава государства чувствует себя прекрасно.  

Об этом в среду сообщил BNS представитель президента по связям с общественностью Анатнас Бубнялис.  

«В ходе плановой проверки у президента был выявлен полип в кишечнике, которые, в конце прошлой неделе был удален путем малоинвазивной процедуры в Клинике «Сантарос», – сообщил он.

По словам пресс-секретаря, полученные во вторник результаты превентивного вмешательства показали, что процедура проведена своевременно.

«По словам врачей, никакое дополнительное лечение не требуется», – сказал А. Бубнялис.

В данный момент Г. Науседа, по словам его представителя, чувствует себя прекрасно. 

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