У врача вильнюсской поликлиники выявлен коронавирус (обновлено)

Ранее об этом случае поликлиника в социальной сети «Фейсбук».

«У работника Шешкинской поликлиники подтверждена коронавирусная инфекция. Он находится на лечении и изолирован. Все, у которого были контакты с этим лицом, также соблюдают режим изоляции», – сообщила поликлиника в социальной сети «Фейсбук».

«Сейчас мы знаем, что этот случай является привозным. Идет поиск решения по срочным мерам в этом лечебном учреждении», – сказал BNS советник мэра Кролис Жукаускас.

По информации поликлиники, ведется эпидемиологическое расследование, список контактных лиц небольшой, с лицами, с которыми возможно мог контактировать работники, планируется связаться.

«Работники поликлиники, как обычно предоставляют медицинскую помощь и заботятся о пациентах. Мы просим сохранять спокойствие», – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Вильнюса Эдита Тамошюнайте сообщила порталу 15min.lt, что врач в начале марта вернулась с Кубы, чувствовала себя хорошо, симптомов у нее не было, поэтому неделю работала. В эти дни она приняла около 80 пациентов, со всеми ими поликлиника сейчас связывается.

«С пятью работниками поликлиники она была в близком контакте, они не работают, находятся в самоизоляции. В данный момент дезинфицируются помещения, кабинет. Врач работала четыре дня, встретилась с 80 пациентами, их информируют по поводу изоляции», – сказала вице-мэр Вильнюса.

Представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте сказала BNS, что все выявленные до сих пор случаи коронавируса в Литве являются привозными и передала призыв министерства «не вводить общественность в заблуждение».

По новейшим подтвержденным данным, в Литве выявлены 26 случаев коронавируса COVID-19, один пациент в тяжелом состоянии, одна женщина выздоровела.