У работников посольства Франции, заразившихся вирусом, в Литве было 26 контактов риска

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) выявили 26 лиц, имевших контакты риска с двумя работниками посольства Франции в Вильнюсе, у которых выявлен коронавирус.

Представитель НЦОЗ Роланда Лингене отметила, что часть из них уже прошли тесты, они оказались отрицательными.

По ее словам, в группу большого риска не попадает находившийся на прошлой неделе в Литве президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджитт Макрон.

«Мы получили информацию в субботу утром, было проведено эпидемиологическое расследование, оно завершилось вчера, были выявлены 26 лиц, у которых были контакты большого риска. В список этих лиц не попадают ни президент Франции, ни первая леди, и по стандартам Литвы они бы также не попали», – заявила Р. Лингене на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, Э. Макрон с женой общались с ними с соблюдением безопасной дистанции и со средствами защиты.

В понедельник посольство Франции в Литве сообщило BNS, что коронавирус был подтвержден у двух работников посольства Франции в Вильнюсе, которые были в составе делегации Э. Макрона, эти лица изолировались, а посольство Франции закрылось на несколько дней.

Пресс-служба посольства также сообщила, что вся делегация, прибывшая из Парижа, была обследована, ответы их тестов до отбытия были отрицательными.

Р. Лингене отметила, что информация о заражении была получена только в субботу, поэтому упомянутые 26 человек всю неделю ходили на работу. Сейчас они находятся на самоизоляции.

«Расследование продолжается, попросили провести анализы, ответы части из них уже есть, они отрицательны. Основная часть будет обследована сегодня, мы ждем ответов сегодня вечером», – сказала эпидемиолог.

После информации о заражениях, были взяты профилактически были взяты пробы у президента Гитанаса Науседы и его супруги, они оказались отрицательными. Между тем, литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс проведет неделю в самоизоляции, поскольку во время визита президента Франции Эммануэля Макрона у него был контакт с лицом, у которого позднее был подтвержден коронавирус.