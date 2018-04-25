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TOP,Новости,Общество

У работников «Содры» выявлен коронавирус, два отделения закрыты

Фото BFL/ Andrius Ufartas

После заражения коронавирусом трех сотрудников «Содры» два отделения — Вильнюсское территориальное отделение на проспекте Лайсвес и Укмяргское отделение — были закрыты.

«Наши три сотрудника — два в Вильнюсе и один в Укмерге — сообщили о положительных результатах испытаний COVID-19, поэтому мы закрываем здания, в которых работали эти специалисты, и будем следовать всем необходимым процедурам», — сообщила директор «Содра» Юлита Варанаускене.

В Вильнюсском отделении «Содра» работали около 500 человек и более 40 в Укмярге.

Основные функции закрытых подразделений будут переданы другим отделениям, люди не должны испытать перебои в обслуживании.

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