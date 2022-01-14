У РФ на переговорах есть отсутствующие у США аргументы — Лавров

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Россия на переговорах по гарантиям безопасности имеет аргументами, которые отсутствуют у Белого дома и его союзников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Мы не менее твердо излагали нашу позицию, но на нашей стороне все-таки были аргументы, которых у Запада нет», — сказал он.

По словам министра, аргументы касались принципа неделимости безопасности.

Лавров добавил, что в ходе переговоров США и их коллеги по НАТО ссылались на то, что главное требование России об обеспечении юридических гарантий нерасширения Альянса восток не может быть выполнено.

«Потому что, дескать, в НАТО есть такой порядок, когда только сами страны-члены решают, кого принимать, кого не принимать, если поступают обращения. Но мы настойчиво возвращали их не к натовским порядкам, а к тем договоренностям, которые были выработаны в рамках всего Евроатлантического сообщества, в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — подчеркнул Лавров.