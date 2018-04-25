У сбежавшей из клиники Сантарос женщины был диагностирован коронавирус

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

У женщины, которая во вторник вечером сбежала из клиники Сантарос , был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщила BNS пресс-секретарь клиники Йоланта Нормантене.

«Ее тест на коронавирус оказался положительным. В настоящее время она находится в отделении инфекционных заболеваний », — сказала она.

Она также сказала, что здоровье женщины хорошее, симптомы у нее легкие, поэтому она может получать лечение в домашних условиях — в ближайшее время планируется принять решение о лечении пациентки.

Полиция сообщила, что женщина, родившаяся в 1979 году, сбежала через окно палаты инфекционного отделения во вторник 16 часов. Менее чем через час полиция обнаружила женщину в ее квартире. Сотрудники не имели с ней никаких контактов и вызвали врачей, которые вернули пациентку в клинику Сантарос.

Полиция начала расследование по факту угрозы заражения опасным инфекционным заболеванием других людей.

За побег из медицинского учреждения, согласно Уголовному кодексу, женщине грозит наказание общественными работами, штрафом, ограничением свободы или арестом.

По словам представителя полиции Вильнюсского самоуправления, прокуратура должна в ближайшее время принять решение о предварительном заключении.

Информация ЛК по сообщению BNS