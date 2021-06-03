У Шри-Ланки затонуло горевшее судно, в регионе экокатастрофа

Зарегистрированная в Сингапуре MV X-Press Pearl, перевозившая 1 486 контейнеров, в том числе 25 тонн азотной кислоты вместе с другими химикатами и косметикой, стояла на якоре у западного побережья Шри-Ланки, когда на борту произошел пожар после взрыва 20 мая.

«Корабль нанес смертельный удар нашей жизни. Мы не можем зайти в море, а значит, не можем зарабатывать на жизнь», — сказал Джошуа Энтони, глава регионального рыболовного союза.

Пожар и разлив химикатов уже нанесли огромный ущерб береговой линии Шри-Ланки, включая знаменитые туристические пляжи Негомбо и Калутара. Они покрылись гранулами из микропластика, которые используются для производства пакетов. А в океане заметили нефтяное пятно. Власти обеспокоены последствиями, которые может принести эта катастрофа.

Местные телеканалы показывают, как на берег стало выбрасывать мертвых рыб, черепах и других морских обитателей. Смешения химических веществ с морской водой может нанести серьезный ущерб морским видам, а пластик для них и вовсе смертельный. Это также приведет к уничтожению коралловых рифов, лагун и мангровых зарослей.

Несмотря на то, что власти активно пытаются очистить пляжи и окружающую среду от пластикового загрязнения и химических отходов, на восстановление региона могут пойти десятки лет.