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У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочки

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В Евросоюзе проверяют возможные новые побочные эффекты мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщает Reuters.

В частности, небольшое количество вакцинированных пожаловались на три новых побочных эффекта:

  • многоформную эритему — форма аллергической реакции на коже,
  • гломерулонефрит — воспаление почек,
  • нефротический синдром — поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.

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Напомним, что ранее ВОЗ назвала «постыдным» вакцинное неравенство в мире. В мире около 20 человек могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства в сфере COVID-вакцинации, заявили в ВОЗ.

korrespondent.net

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