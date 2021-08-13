У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочки

В Евросоюзе проверяют возможные новые побочные эффекты мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщает Reuters.
В частности, небольшое количество вакцинированных пожаловались на три новых побочных эффекта:
- многоформную эритему — форма аллергической реакции на коже,
- гломерулонефрит — воспаление почек,
- нефротический синдром — поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.
В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.
Напомним, что ранее ВОЗ назвала «постыдным» вакцинное неравенство в мире. В мире около 20 человек могли бы сыграть ключевую роль в решении проблемы неравенства в сфере COVID-вакцинации, заявили в ВОЗ.korrespondent.net