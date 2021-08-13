У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые побочки

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В Евросоюзе проверяют возможные новые побочные эффекты мРНК-вакцин компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщает Reuters.

В частности, небольшое количество вакцинированных пожаловались на три новых побочных эффекта:

многоформную эритему — форма аллергической реакции на коже,

гломерулонефрит — воспаление почек,

нефротический синдром — поражение почек, характеризующееся сильной потерей белка с мочой.

В свою очередь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать новые реакции, чтобы определить, действительно ли это побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna.