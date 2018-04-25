Uber запустит сервис речного такси в Лондоне

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Как сообщают представители компании Uber, в Лондоне (Великобритания) вскоре будет запущен новый сервис: в течение летнего сезона по Темзе будут курсировать речные трамваи, работающие по принципу такси.

Маршрут водного такси Uber соединит городские районы Патни и Вулидж. Сервис запускают в сотрудничестве с компанией Thames Clippers, суда которой ходят по Темзе круглый год.

Клиенты Uber смогут заказать поездку на водном такси через стандартное приложение для вызова такси. Точная дата запуска новой услуги пока не сообщается.