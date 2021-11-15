Убежище предоставлено семи нелегально попавшим в Литву мигрантам

На сегодняшний день убежище предоставлено семи незаконно попавшим в Литву мигрантам, сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Уже рассмотрено 2576 прошений и осталось рассмотреть 584 прошения. Убежище предоставлено семи лицам», – сказала министр журналистам в понедельник.

Она также сказала, что сейчас в Литву прибыли консулы из Ирака, которые помогут вернуть в страну пятьдесят незаконно попавших в Литву иракцев.

«У нас 76 незаконных мигрантов, желающих вернуться на свою родину, из них около 50 именно из Ирака. Иракские консулы помогут нам быстро оформить документы и вернуть этих людей», – сказала А. Билотайте.

В этом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов.

Литва и другие страны Запада считают, что организованным наплывом мигрантов Беларусь мстит за уже введенные санкции, связанные с расправой с оппозицией, и называет это гибридной атакой минского режима.

На прошлой неделе на границе с Беларусью введено чрезвычайное положение.