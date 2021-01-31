Убийце — пожизненный срок

Фото Cambridgeshire Constabulary police

22 января в Англии вынесли приговор в отношении двоих мужчин, обвиненных в убийстве гражданина Литвы Дайнюса Касиляускаса в Питерборо (Великобритания), пишет издание ANGLIJA.today.

Лиам Смит (19 лет) был приговорен к пожизненному заключению. Правда, через 17 лет он получит право подать прошение о помиловании. Алваро Вилхете (30 лет) приговорен к 7 годам лишения свободы за предумышленное нанесение телесных повреждений. Убийство было совершено 12 июня 2020 года.

Вечером 11 июня в квартире проходила вечеринка с участием Смита и Вилхете (местный наркоторговец), она длилась до утра. Именно за наркотиками в квартиру несколько раз приходил Касиляускас (27 лет), который был известен как покупатель наркотиков. Около 9.30 между литовцем и Вилхете возникла ссора, Вилхете отказался продать наркотики. Они подрались. Вилхете ударил Касиляускаса молотком, а Смит зарубил его мачете. Участники вечеринки разбежались, а один из них вызвал полицию и скорую. В 9.48 приехали врачи, но уже ничем не могли помочь пострадавшему. Причиной смерти было ранение в грудь.