Уборка города в зимний период

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Столичная муниципальная компания Grinda для обслуживания городских улиц в холодное время года построила шесть мобильных бункеров с солью в различных частях столицы. Эти мини-хранилища помогут водителям службы работать быстрее и эффективнее в зимнее время.

Зимой этого года в ведении компании – обслуживание около 1700 улиц Вильнюса. Улицы убираются в порядке очередности: примерно 300 скоростных шоссе и улицы с маршрутами общественного транспорта необходимо очистить и посыпать в течение четырех часов после снегопада, около 400 улиц – в течение 10 часов. Остальные 950 улиц будут очищены в течение 24 часов после окончания снегопада.

Как проинформировало Вильнюсское городское самоуправление, специальные фанерные щиты уже второй год подряд защищают столичные городские деревья и прочие растения от соли, которой посыпаются улицы. Этой зимой их установили вокруг примерно 600 деревьев, ведь в случае попадания соли на растения они начинают сохнуть и могут погибнуть. Специалисты взяли пробы грунта, чтобы весной установить эффективность такого метода.

Информация «ЛК», vilnius.lt