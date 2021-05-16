Убытки из-за методики торговли

Фото из открытых источников

По словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, методика, применяемая в одностороннем порядке в Латвии и Эстонии, создает возможности для искусственного повышения стоимости электроэнергии.

Страны Балтии ведут переговоры об эффективном бойкоте импорта электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС), и министр энергетики убежден, что нынешняя трехсторонняя методика торговли электроэнергией из третьих стран искусственно повышает цены в Литве и искажает рынок Евросоюза (ЕС), сообщает BNS.

Он сформулировал такую позицию на онлайн-встрече с генеральным директором Директората по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юул Йоргенсен, сообщает Министерство энергетики.

По распоряжению министра в ближайшее время будет сделан официальный запрос к латвийскому оператору электропередающей системы, чтобы он объяснил разницу в цене. С целью оценить эту ситуацию обратились и в Государственный совет по регулированию энергетики.

«Мы не раз говорили, что нынешняя методика не предотвращает попадание выработанной на БелАЭС электроэнергии на рынок стран Балтии. Однако теперь выясняется, что она искусственно повышает цену на электроэнергию в Литве и искажает рынок электроэнергии ЕС», — сказал для пресс-релиза Д. Крейвис.

Министр информировал, что эта ситуация складывается из-за разницы в реальной и декларируемой пропускной способности электроэнергетических соединений Литвы и Латвии.

В соответствии с этими правилами при декларировании больших объемов импорта из России в Латвию нужно резервировать пропускную способность соединений Литвы и Латвии, которая реально не используется. Данные мониторинга рынка электроэнергии показывают, что из-за этого в определенные часы разница в цене в Литве и Латвии в марте достигала 20 евро за мегаватт-час.

По словам Д. Крейвиса, из-за разницы в цене, которая образуется в результате одностороннего применения в торговой зоне Латвии методики торговли электроэнергией из третьих стран, в соответствующие европейские органы надзора уже обратились участники энергетического рынка Литвы и Эстонии, которые несут убытки.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ