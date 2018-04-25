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Убытки компании Novaturas за первый квартал составили 0,35 млн евро

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Один из крупнейших туроператоров Литвы Novaturas за первый квартал этого года понес консолидированные убытки в размере 353 тыс. евро (за тот же период прошлого года – 148 тыс. евро). Компания сообщила, что на результаты повлиял кризис из-за коронавируса.

Консолидированные доходы компании 23,4 млн евро – на 18,9 % ниже (28,8 млн евро), а общая прибыль снизилась на 28,8 % до 2,5 млн евро (3,6 млн евро), сообщил Novaturas на вильнюсской бирже Nasdaq. 

„Для управления ситуацией, мы предприняли строгое управление затратами, остановили инвестиционные проекты, сконцентрировались на эффективности деятельности, ведем переговоры с партнерами по вопросам гибкого ценообразования и пересмотра обязательств, а также планируем использовать госинструменты помощи бизнесу“, –  сообщила в пресс-релизе компании Novaturas глава группы Аудроне Кейните. 

Акции Novaturas котируются на биржах ценных бумаг Вильнюса и Варшавы.

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