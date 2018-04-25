Убытки населения мира из-за пандемии оценили в $3,4 трлн

В 2020 году в результате пандемии коронавируса население во всем мире понесло убытки в размере $3,4 трлн. Об этом заявил председатель 74 сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде, сообщает Интерфакс.

«Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $3,4 трлн. Все страны (. . .) в данное время находятся под большим давлением, — отметил Мухаммад-Банде в ходе видеоконференции контактной группы Движения неприсоединения.

Он также подчеркнул, что ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей и призвал объединить усилия для преодоления пандемии. Для этого, по словам Мухаммад-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах.

«Мы призвали весь мир к прекращению войн», — сказал он, отметив, что сейчас кризисная ситуация во всем мире.

Ранее в МВФ подсчитали, что если коронавирус не будет распространяться по миру, а Китай скоро возобновит производство, мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста на 2020 год.

Напомним, что агентство Moody’s сообщило, что COVID-19 может стать «черным лебедем» и повлиять на мировую экономику сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.