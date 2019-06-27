Убытки от контрабанды

Фото с сайта таможни

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Литва ежегодно из-за контрабанды теряет около 50 млн евро, однако государство не спешит инвестировать в охрану государственных границ, сообщает LRT.

Прозрачная граница — приманка для контрабандистов

Пограничники утверждают, что в тех местах, где установлены камеры видеонаблюдения, а также другое спецоборудование, попытки переправить нелегальный груз через границу случаются реже, а у погранслужбы больше времени, чтобы отреагировать на нарушение.

Как сообщает LRT, наименее защищенной считается граница с Беларусью, где чаще всего происходит контрабанда сигарет. Только за 2018 год было изъято 1,2 млн пачек сигарет, что составляет около 70 процентов от всей контрабанды табачной продукции.

За пять лет было модернизировано 255 километров литовско-белорусской границы, протяженность которой 678,82 километра. Согласно подсчетам, установка современных систем на одном километре обойдется в 100 тыс. евро, а общее покрытие границы с Белоруссией будет стоить от 40 до 50 млн евро.

Глава Службы охраны государственной границы (VSAT) Ренатас Пожела говорит, что после получения необходимого финансирования полностью покрыть пограничный участок можно будет в течение трех лет. Он напомнил, что речь идет не только о контрабанде, но и о нелегальной миграции и других геополитических вопросах.

По разным оценкам, бюджет республики только от контрабанды теряет от 50 до 70 млн евро в год. Несмотря на то, что литовские власти в курсе проблемы, они не торопятся ее решать. Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас говорит, что государство не может так быстро выделить необходимые миллионы.

«В этом году из бюджета выделено около 20 миллионов. Мы понимаем, что вы говорите, что просчитана такая потеря для бюджета, и, если бы мы установили системы, этого бы не было. Но это только гипотетически», — сказал министр.

В свою очередь, глава VSAT заявил о необходимости укреплять защиту госграниц прямо сейчас. LRT напоминает, что ранее планировалось модернизировать участки границы ЕС с Беларусью и Россией к 2021 году. Литва из собственного бюджета выделила средства на строительство забора с Калининградской областью.

Глава Национальной ассоциации производителей табака Арнас Невераускас отмечает, что контрабанда сигарет имеет ощутимое влияние на экономику, в частности, на бюджет. По его словам, теневой рынок табачной продукции постепенно растет — около 1,5 процента в год.

При этом Невераускас сомневается, что модернизация границ позволит остановить контрабанду. Он считает, что злоумышленники действуют организованными группами и очень быстро адаптируются к изменениям работы правоохранительных органов.

Согласно исследованию пустых пачек, проведенному компанией по исследованиям рынка Nielsen, объем теневого табачного рынка в Литве в четвертом квартале 2018 года составлял 19,3 процента. Отмечается, что со второго квартала прошлого года он вырос на 1,6 процента. При этом Литва продолжает оставаться лидером среди стран ЕС по количеству нелегальных сигарет на одного жителя.

Сигареты – в почтовых мешках

На минувшей неделе таможенники литовского пропускного пункта Мядининкай остановили грузовой микроавтобус, который задекларировал посылки, перевозимые из России в Калининградскую область. После проверки мешков с предполагаемыми посылками таможенники обнаружили в них 389 кг табака. Груз и водитель арестованы, начато досудебное расследование.

Водитель сообщил, что перевозит сумки с почтой в Калининградскую область. Несмотря на то, что мешки действительно были запломбированы пломбами почты России, во время проверки таможенники в некоторых из них заметили древесные опилки. После более детальной проверки с использованием рентгена выяснилось, что некоторые из них на самом деле были набиты древесными опилками, другие — ношеной одеждой, а в остальных таможенники обнаружили 7 780 упаковок (389 кг) водопроводного табака. Их стоимость, исключая НДС, составляет около 39 тыс. евро, сообщила Криминальная служба таможни. Водителю микроавтобуса грозит до 8 лет лишения свободы.