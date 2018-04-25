Убытки у компании Oro navigacija

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

В этом году литовская авиадиспетчерская компания Oro navigacija понесет в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, в авиационной сфере около 10 млн евро убытков, а в следующем году они могут достичь 5 млн. евро.

По словам главы компании Марюса Белюнаса, она берет кредиты, остановила инвестиционные проекты, а если ситуация в будущем не улучшится, то может быть уволена часть работников.

По его словам, немного выросшее летом число рейсов с сентября начало опять сокращаться.

«С августа вновь наступили плохие времена, и если ситуация ухудшится и государства, реагируя на рост заболеваний, станут вводить более жесткие меры, то это повлечет убытки для нас, но самое главное – для авиакомпаний», – сказал глава Oro navigacija.

По данным компании, четыре недели подряд сокращается количество транзитных и местных рейсов. С начала сентября общее количество рейсов сократилось на 59% до 8,4 тыс., из них транзитных – на 63% до 5,8 тыс. Компания утверждает, что в последнее время, как правило, в день обслуживает около 300-400 рейсов, в то время как в прошлом году этот показатель составлял около 900.

Для покрытия финансовых убытков компания получила кредит Европейской организации авиабезопасности (Евроконтроля) на сумму в 3,2 млн евро, который планируется вернуть до марта 2022 года. Кроме того, Oro navigacija остановила инвестиционные проекты на сумму в 7-8 млн евро, включая удаленную башню управления полетами.

М. Белюнас отметил, что компания не увольняла работников, но часть их них были в простое. Все же, если ситуация ухудшится, он не исключает возможность сокращения их количества.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ