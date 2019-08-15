Участие политиков в деятельности православного форума является фактором риска — ДГБ

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Участие политиков в деятельности Межпарламентской православной ассамблеи является фактором риска, говорит Вайдотас Мажейка, заместитель директора Департамента государственной безопасности (ДГБ).

«Это парламентский формат, который, по нашему мнению, используется в целях внешней политики. По нашему мнению, участие парламентариев в таком формате является фактором риска», — заявил Мажейка журналистам в среду.

Глава ДГБ информацию о Православном форуме представил Комитету Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) на закрытом заседании в среду.

Комитет собрался на внеочередное заседание по инициативе представителей оппозиции для обсуждения ситуации с участием члена Сейма Ирины Розовой в Православном форуме в Грузии.

Оппозиционные консерваторы утверждают, что их беспокоит участие И.Розовой в проходившей в Грузии июньской сессии православной ассамблеи, потому что Россия может использовать этот формат в своих целях и во вред безопасности Литвы.

И.Розова, член Альянса русских, является членом парламентской фракции Союза поляков Литвы — Союза христианских семей.

На прошлой неделе она сказала BNS, что не получила от Департамента государственной безопасности никаких предупреждений о том, что она не должна ехать на мероприятие Межпарламентской православной Ассамблеи в Грузии.

Депутат туда отправилась с разрешения правления Сейма.

Выступление члена российской Думы Сергея Гаврилова в июне вызвало массовые протесты в Тбилиси и во всей стране.

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