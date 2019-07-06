Участникам «Миссии – Сибирь» отказано в российских визах

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

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Россия второй год подряд не разрешила участникам гражданской инициативы «Миссия – Сибирь» ехать в Красноярск, чтобы приводить там в порядок захоронения ссыльных и политзаключенных.

«Сегодня выяснилось, что отказано в выдаче виз. Та же ситуация, что и в прошлом году», – сказала BNS в пятницу глава проекта Айсте Эйдукайтите.

По ее словам, российские дипломаты официально не указали причину отказа, однако дали понять, что литовцев снова не пускают в РФ из-за того, что россиянам не создаются надлежащие условия для обустройства своих мемориальных мест в Литве.

Участники «Миссии – Сибирь», как и в прошлом году, поедут в Казахстан, где они будут искать могилы литовцев, постараются встретиться с проживающими там соотечественниками или их потомками, посетят заброшенные советские лагеря и оставят там памятные знаки.

«Заняться на самом деле есть, чем, и миссию проекта мы стараемся проводить в жизнь складно», – сказала А. Эйдукайтите.

Экспедиция продолжительностью десять дней начнется 17 июля.

Проект «Миссия – Сибирь» осуществляется с 2006 года. За этот период молодежные экспедиции посетили место ссылок и заключения литовцев в Сибири (Россия), Казахстане и Таджикистане и привели в порядок более полутораста захоронений.

В годы советской оккупации из Литвы в ссылки и лагеря было вывезено около 280 тыс. человек.