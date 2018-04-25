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Учебный год в Литве предлагается завершить 1 июня

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Министерство образования, науки и спорта Литвы предложил 1 июня завершить учебный год, позднее обучение может быть продолжено в виде индивидуальных консультаций.

«В связи с создавшейся экстремальной ситуацией в стране, осуществленным удаленным обучением и обеспечением детей компьютерами, мы предлагаем общеобразовательным школам продолжить обучение до 1 июня», – заявил министр образования Альгирдас Монкявичюс.

Как сообщило министерство, если карантин будет закончен, прочая образовательная деятельность удаленным или обычным способом, сможет продолжаться и далее.

По словам министра образования А. Монкявичюса, министерство продолжает консультации с представителями самоуправлений и школ, по завершению учебного года, однако отмечается, что учебный год не может завершиться ранее 1 июня.

Министр отметил, что особое внимание будет уделено абитуриентам, чтобы они смогли максимально подготовиться к начинающейся 22 июня экзаменационной сессии.

Информация ЛК по сообщению BNS

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