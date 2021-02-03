Ученики избегают уроков, потому что им стыдно за обстановку дома

«Также бывает, что у детей нет компьютера, интернета или наушников», — добавила она.

Глава организации «Спасите детей» довольна тем, что правительство ослабило карантинные ограничения и разрешило ученикам, которым трудно учиться на дому, вернуться в школу. Однако она отметила, что потребуется много времени, чтобы заполнить возникшие во время пандемии пробелы в знаниях.

«Те дети, которым было трудно учиться и до карантина, остались наедине с собой. Это не только увеличило социальную изоляцию, но и повлияло на образование больших пробелов в обучении. Последствия могут быть длительными, восстановить их будет очень сложно », — сказала глава общественной организации.

Также она обратила внимание на неуклонно ухудшающееся эмоциональное состояние детей.

«Школа или детский дневной центр через живое общение помогали ребенку поднять самооценку и уверенность в себе, а теперь этот год практически потерян. Такие черты не появляются за один день», — сказала Р. Дичпетриене.

Глава центра «Спасите детей» добавила, что карантинные ограничения, потеря работы или снижение доходов также ухудшают эмоциональное состояние родителей.

«Мы видим все больше страха, беспокойств и отчаяния. Это не материальные вещи, но они влияют на атмосферу семьи», — прокомментировала она.

Еще весной руководитель организации «Спасите детей» опасалась, что из-за длительного карантина организация может не собрать достаточно пожертвований, что поставит под угрозу ее дальнейшую деятельность, но Р. Дичпетриене говорит, что сейчас эти проблемы отчасти решены.

«В прошлом году мы не получили поддержку от туристического бизнеса, которую получали традиционно. Но на наши просьбы откликнулся ИТ-сектор, он помог нам финансово, хотя сам столкнулся с неменьшими трудностями. Оказывали помощь и простые люди», — сказала она.

Информация ЛК по сообщению BNS