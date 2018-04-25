Ученые назвали дату окончания пандемии коронавируса

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Ученые из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) спрогнозировали, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции в мире и отдельных странах.

Исследователи проанализировали данные по ситуации с COVID-19 в 131 стране. Для прогноза использовалась SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, содержащая описание динамики по восприимчивым к коронавирусу, зараженным и вылечившимся. При этом ученые подчеркивают, что любые прогнозы не являются стопроцентно точными и к результатам исследования нужно подходить с осторожностью.

Так или иначе, в SUTD полагают, что планета преодолела так называемый поворотный момент в борьбе с коронавирусом 11 апреля, к 30 мая пандемия завершится на 97%, к 17 июня — на 99%, а полностью она завершится только 9 декабря.

Согласно прогнозу, в Германии ситуация с COVID-19 уляжется на 99% — к 15 мая, Испании — к 16 мая, Франции — к 18 мая, Италии — к 21 мая, Великобритании — к 27 мая, России — к 28 мая. Полное окончание пандемии в этих странах ожидается в августе.

В США, большего всего затронутых пандемией, распространение инфекции прекратится на 99% к 24 мая, а на 100% — к 27 августа.

Стоит отметить, что в Китае, согласно исследованию SUTD, пандемия завершилась уже 9 апреля.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта. Согласно последним данным, коронавирус был выявлен почти у 3 млн человек, число жертв превысило 207 тысяч.