Ученые назвали причину появления коронавируса SARS-CoV-2

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Изменения климата привели к расширению видового разнообразия летучих мышей, что в свою очередь повлияло на появление новых видов коронавируса, в том числе SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Science of the Total Environment.

«Летучие мыши являются вероятным зоонозным источником нескольких коронавирусов (CoV), которые инфицируют людей, включая SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, которые вызвали крупномасштабные эпидемии. Количество CoV, присутствующих в регионе, сильно коррелирует с разнообразием местных видов летучих мышей, которое, в свою очередь, зависит от климатических условий, определяющих географическое распределение видов», — говорится в исследовании.

Ученые выяснили, что южная китайская провинция Юньнань и соседние регионы в Мьянме и Лаосе образуют глобальную горячую точку увеличения численности летучих мышей, что вызвано изменением климата. Этот регион совпадает с вероятным пространственным происхождением вирусов SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, переносимых летучими мышами. Таким образом, изменение климата могло сыграть ключевую роль в эволюции или передаче этих двух видов коронавируса, отмечают ученые.