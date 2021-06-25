TOP,Сегодня в мире

Ученые: около 6,5% европейцев страдают от разных форм клинической депрессии

Фото pixabay.com

Как оказалось, специалисты ВОЗ сильно недооценивают распространенность депрессии в европейских странах. В среднем их доля составляет около 6,5% от общей численности населения Европы, что примерно в 1,5 раза выше прошлых оценок. При этом Алонсо и его коллеги зафиксировали очень большие расхождения в частоте встречаемости депрессии в разных странах субконтинента, сообщает ТАСС.

Медики изучили состояние психического здоровья жителей 27 стран Европы и пришли к выводу, что 6,5% из них страдают от разных форм клинической депрессии. Этот показатель примерно в 1,5 раза выше официальных оценок ВОЗ, сообщила во вторник пресс-служба испанского Исследовательского института IMIM.

реклама

«Собранные нами данные указывают на то, что депрессия достаточно часто развивается среди жителей некоторых европейских стран. Эти сведения помогут нам сформулировать наиболее эффективные стратегии борьбы с депрессией, а также позволят нам проследить за тем, как будет меняться ситуация в ближайшие годы», — заявил научный координатор IMIM Хорди Алонсо, чьи слова приводит пресс-служба института.

По текущей статистике ВОЗ, свыше 260 миллионов жителей Земли сейчас страдают от клинической депрессии. Каждый год она уносит жизни примерно 800 тысяч человек, ей особенно подвержены подростки, а также юноши и девушки в возрасте от 15 до 29 лет. Борьба с депрессией осложнена тем, что нейрофизиологи пока не до конца понимают природу этой болезни и не могут определить точное число ее носителей.

Алонсо и его коллеги сделали большой шаг к решению этой проблемы, максимально детально изучив то, насколько распространена депрессия в 27 государствах Европы. Для этого ученые изучили психическое здоровье свыше 258 тысяч жителей этих стран и вычислили долю носителей депрессии среди них.

Европейские тренды

В частности, меньше всего людей с хронически подавленным настроением жило на территории Словаки, Чехии и Литвы, где их доля составляет всего 2,6-3% от общей численности населения этих стран. В противоположность этому, большие всего от депрессии страдают жители Исландии, Германии и Люксембурга, где около 9-10% столкнулись с этой проблемой.

Подобные результаты наблюдений стали большой неожиданностью для исследователей, так как они ожидали, что число носителей депрессии будет выше в менее зажиточных государствах Восточной Европы, для которых характерен менее высокий уровень развития медицины и социальных служб. В реальности, депрессия была больше характерна для богатых западноевропейских государств, чем для стран на востоке субконтинента.

Последующие наблюдения и повторный анализ данных, как надеются Алонсо и его коллеги, помогут ученым понять, с чем связан этот феномен и раскрыть причины необычно частого развития депрессии среди жителей самых богатых стран Европы. Как предполагают ученые, это может быть связано с особенностями культуры и низким уровнем физической активности жителей западноевропейских государств.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.