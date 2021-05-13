Ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС

Автор: Tim Porter — Власна робота, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63469363

На Чернобыльской атомной электростанции датчики фиксируют реакции деления в захороненном поврежденном ядерном топливе, пишет журнал Science.

По словам сотрудника Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) Национальной академии наук Украины Анатолия Дорошенко, на станции наблюдается рост числа нейтронов, что сигнализирует о реакции деления. Его коллега Максим Савельев не исключил возможность новой аварии на Чернобыльской АЭС, поскольку количество нейтронов медленно растет. По его мнению, в запасе остается «еще несколько лет», чтобы понять, как устранить угрозу.

Во время аварии на Чернобыльской АЭС урановые тепловыделяющие стержни, их циркониевые оболочки, служащие для замедления реакции графитовые стержни и песок, сброшенный на четвертый энергоблок, чтобы потушить пожар, превратились в лаву. Она растеклась по подвальным помещениям реакторного зала, что привело к скоплению материалов, в которых находится около 170 тонн обогащенного урана, а также десятки тонн радиоактивной пыли.

После аварии над четвертым энергоблоком построили саркофаг из стали и бетона — «Укрытие». Однако он не был герметичным — во время дождей через него в зону аварии попадала вода. Сильные дожди иногда вызывали резкое увеличение количества нейтронов, передает РБК.

В 2016 году над «Укрытием» построили новую оболочку «Арка». Суммарная стоимость этого проекта составила около 2 миллиардов евро. Благодаря «Арке» количество нейтронов в большинстве помещений удалось стабилизировать. Однако сейчас нейтроны стали фиксироваться в других помещениях, в подреакторном помещении 305/2 их выделение за четыре года почти удвоилось. Ученые не исключают, что реакция ускоряется в геометрической прогрессии и может привести к «неконтролируемому выделению ядерной энергии».

Неуправляемая реакция деления может произойти после того, как тепло испарит оставшуюся воду, не исключают ученые. Савельев предупреждает, что любая взрывная реакция может обрушить «Укрытие», и тогда саркофаг наполнится радиоактивной пылью. Такая авария не сравнится по масштабам с чернобыльской катастрофой 1986 года, но все равно несет очевидную опасность окружающей среде.

В Институте проблем безопасности атомных электростанций заявили, что после установки «Арки» в течение более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений «Укрытия», но пока установленные пределы безопасности не превышены.

Специалисты ИПБ АЭС еще в 2015 году выдвинули гипотезу, согласно которой после установки «Арки» произойдет увеличение плотности потока нейтронов в результате исключения возможности попадания атмосферных осадков внутрь объекта «Укрытие». Ученые отмечали, что в подреакторном помещении 305/2 есть два переувлажненных скопления ТСМ (топливосодержащие материалы) с повышенной концентрацией делящихся веществ. Потенциально опасным является южное скопление ядерно опасных делящихся материалов — эпицентр формирования лавообразных ТСМ.

До установки «Арки» ТСМ были переувлажнены за счет поступлений влаги от атмосферных осадков и конденсата. После того, как она была установлена, начался процесс испарения и потери влаги лавообразными ТСМ, что и привело к росту плотности потока нейтронов, пояснили в институте.

На ЧАЭС заявили, что в настоящий момент угрозы на объекте нет. «За весь период наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающийся цепной реакции деления», — подчеркнули на станции. Комментарий ЧАЭС приводит ТАСС.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. На атомной электростанции взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока N 4. Последствия были катастрофическими. Из-за разрушения активной зоны реактора радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. квадратных километров, в основном на Украине, в Белоруссии и России.

Основной причиной взрыва назвали грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, допущенные работниками четвертого энергоблока.

С 1 по 17 сентября 1986 года предпринимались попытки очистить крышу разрушенного блока от кусков графита. Однако техника выходила из строя из-за высокого уровня радиации, и тогда роботов заменили людьми.

80 вертолетов сбросили в разрушенный энергоблок 6000 тонн цемента, песка, доломита, борной кислоты и других материалов. Туда же было сброшено 2400 тонн свинца, сообщает сайт НБК.

Предполагается, что конструкции «Укрытия» сохранят прочность до 2023 года, но затем их будет необходимо укрепить или демонтировать.

