Ученые признали вакцинацию недостаточной для борьбы с COVID-19

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Для борьбы с коронавирусом одной вакцинации недостаточно, также необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию, признали ученые. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Scientific Reports.

«Политикам и людям следует рассмотреть возможность сохранения немедикаментозных мер и норм поведения, которые снижают распространение вируса на весь период вакцинации», — говорится в исследовании.

Также отмечается, что такие меры предлагаются не только для того, чтобы остановить распространение инфекции, но и чтобы предупредить появление новых штаммов. «Мы обнаружили, что быстрые темпы вакцинации снижают вероятность появления устойчивого штамма», — подчеркивают исследователи.

Кроме того, согласно исследованию, вирус не перестанет мутировать, пока почти все население планеты не будет вакцинировано.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что с трудом достигнутые успехи в борьбе с пандемией COVID-19 оказались под риском или вовсе перечеркнуты, а системы здравоохранения во многих странах перегружены.

По его словам, за последние четыре недели в пяти из шести регионов мира заболеваемость выросла на 80 процентов, а в Африке на 80 процентов увеличилась смертность.