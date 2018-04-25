Ученые сообщили о новой разновидности коронавируса в Европе

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Швейцарские и испанские ученые зафиксировали широкое распространение в Европе в последние месяцы новой разновидности коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Базельский университет.

В университете напомнили, что в одной только Европе сейчас циркулируют сотни вариантов коронавируса SARS-CoV-2, отличающихся мутацией генома. Однако лишь немногие из них распространились столь успешно и стали превалировать так, как этот новый вариант, получивший наименование 20A.EU1.

Специалисты из Базельского университета, Федеральной политехнической школы Цюриха и их испанские коллеги проанализировали и сравнили последовательности генома COVID-19 пациентов по всей Европе, чтобы отследить эволюцию и распространение патогена. Они пришли к выводу, что разновидность 20A.EU1 ведет свое происхождение из Испании, где появилась летом. Этот возбудитель быстро распространяется среди местного населения. Сейчас на него приходится почти 80% всех случаев инфицирования в Испании.

«Важно заметить, что на настоящий момент нет никаких свидетельств того, что распространение новой разновидности вируса обусловлено мутацией, которая усиливает передачу или влияет на клиническую картину», — заявила ведущий автор научной работы доктор Эмма Ходкрфт. По мнению ученых, распространение 20A.EU1 было облегчено из-за ослабления летом ограничений на путешествия и мер социального дистанцирования.

Эта разновидность коронавируса выявлена еще в 11 странах Европы. Кроме того, известно, что она была занесена из Старого Света в Новую Зеландию и Гонконг. В настоящее время на 20A.EU1 приходится 90% всех случаев инфицирования в Великобритании, 60% в Ирландии и от 30% до 40% в Нидерландах и Швейцарии. Кроме того, она обнаружена, в частности, в Бельгии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Франции и Швеции.

Ученые подчеркивают, что факт широкого распространения 20A.EU1 отнюдь не означает, что именно этот вариант коронавируса вызвал нынешний рост заболеваемости в Европе. «Это не единственная разновидность коронавируса, циркулирующая в последние недели и месяцы. В некоторых государствах со значительным ростом случаев, например, в Бельгии и Франции, превалируют другие разновидности», — резюмировал профессор Базельского университета, один из соавторов исследования Рихард Неер.