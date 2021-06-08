Ученые США нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса

Таким образом, сторонники зоонозного происхождения (о том, что патоген перешел к человеку от животного) должны объяснить, почему SARS-CoV-2 во время мутации и рекомбинации выбрал наименее предпочтительную последовательность — двойную CGG, говорится в статье. «Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?» — задаются вопросом Куэй и Мюллер.

Еще одним доказательством искусственного происхождения коронавируса американские ученые назвали резкое различие в его генетическом разнообразии — по сравнению с вирусами, вызывающими синдромы SARS и MERS. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм. SARS-CoV-2 вел себя иначе: он появился у человека уже адаптированным, в предельно агрессивной версии. В течение нескольких месяцев у него не было никаких серьезных мутаций. Первое такое изменение обнаружили в Англии.

По словам Куэя и Мюллера, этот случай беспрецедентный: он свидетельствует о том, что новый коронавирус прошел долгий период адаптации, прежде чем распространиться среди населения. Есть только один способ сделать вирус таким — смоделировать его естественную эволюцию и выращивать на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности. Этим и занимаются лаборатории, исследующие мутации вирусов с приобретением функций, добавили авторы. «Присутствие в CoV-2 последовательности CGG — убедительное доказательство сплайсинга генов. Научные данные указывают на то, что коронавирус был разработан в лаборатории», — подытожили ученые.

Ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что китайские специалисты специально разработали SARS-CoV-2, а затем попытались замести следы. По их словам, уханьские ученые хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к коронавирусу присоединили новый «шип». Характерный признак подобной манипуляции — ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» SARS-CoV-2. По словам британского и норвежского исследователей, такая последовательность крайне маловероятна у естественных вирусов.